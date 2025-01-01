مع بداية 2025.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة جراء قصف الاحتلال (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن 23 شخصا على الأقل استشهدوا، اليوم الأربعاء، نتيجة قصف جيش الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأول من عام 2025.

واستشهد 15 شخصا، بينهم 7 أطفال، وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

فيما استشهد شخصان على الأقل بعد قصف الاحتلال في مخيم البريج.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال نسفت مربعات سكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومحيطه، شمال قطاع غزة.

وأضافت أن آليات الاحتلال أطلقت النار في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الشرقية لمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، استشهد 6، بينهم 3 أطفال وامرأتان، وأصيب عدد آخر جراء استهداف الاحتلال منزلا في الحي.

كما استشهد شخصان وأصيب آخرون نتيجة استهداف آخر للاحتلال تجمعا للأهالي في شارع النزاز في حي الشجاعية.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة “وفا” أن مسيّرات تابعة للاحتلال أطلقت النار باتجاه الأهالي في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وفي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، قال مراسل الجزيرة مباشر إن 3 أشخاص على الأقل استشهدوا وجرح عدد آخر جراء استهداف الاحتلال لتجمع من الأهالي في حي المنارة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 45 ألف شخص استشهدوا فيما أصيب أكثر من 108 آلاف شخص منذ بدء الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن عددا كبيرا من الشهداء لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

على صعيد آخر، ذكر الدفاع المدني في القطاع أن مياه الأمطار غمرت 1542 خيمة في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء في مناطق عدة بالقطاع.