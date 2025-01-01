وصفت النواب بأنهم “معصوبو الأعين”.. منع والدة أسير إسرائيلي من دخول الكنيست (شاهد)

منع أمن الكنيست، اليوم الأربعاء، والدة جندي إسرائيلي أسير في قطاع غزة من دخول مبنى البرلمان.

وقالت إيناف تسينغوكار والدة الجندي، في مقطع فيديو “خططت هذا الصباح للمجيء إلى الكنيست لأقدم إلى المعصوبي الأعين (تنتقد أعضاء البرلمان) تقرير وزارة الصحة الذي يشرح الجحيم الذي يعيشه ماتان (ابنها) والمختطفون الآخرون”.

وأضافت “لسوء الحظ، فإن (رئيس الكنيست) أمير أوحانا، الموجود في خدمة (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو، قرر إسكاتي ورفض دخولي، أعضاء الائتلاف (أحزاب الحكومة) يحاولون إسكات أهالي المختطفين”.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.

لابيد: قرار الكنيست مهين

بدوره، وصف زعيم المعارضة وحزب “هناك مستقبل” المعارض يائير لابيد، عبر إكس، قرار الكنيست منع دخول تسينغوكار بأنه “بائس ومهين”، مضيفًا “على رئيس الكنيست ووزراء الحكومة وأعضاء الكنيست من الائتلاف الاستماع بكل تواضع إلى ما ستقوله (تسينغوكار) وإعادة ابنها إليها، وعدم التصرف معها كعصابة من الجبناء”.

وكتب عضو الكنيست من حزب “هناك مستقبل” مئير كوهين، عبر إكس “يجب فورا إلغاء قرار منع إيناف تسينغوكار من دخول الكنيست. توجهت إلى رئيس الكنيست بطلب لمعالجة الموضوع”.

ومنذ تبادل أسرى ضمن وقف إطلاق النار الوحيد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يلمح نتنياهو من حين إلى آخر إلى تقدم في المفاوضات غير المباشرة، ثم يمعن في الإبادة بحق الفلسطينيين.

وعلى مدى أكثر من عام، أكدت حماس استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار 2024 على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح بطرحه شروطا جديدة أبرزها استمرار الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بغزة، أعلنت حركة حماس مقتل عشرات منهم بغارات عشوائية إسرائيلية.