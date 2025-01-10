بينهم سيدة.. شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس (فيديو)

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بغارات جوية ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأظهرت مشاهد متداولة، صلاة الجنازة من الأهالي على الشهيدين حمزة الفرا ومحمد حمدان راغب أبو معمر، جراء غارة استهدفت مواطنين غربي خان يونس.

كما أظهرت مشاهد لحظة وصول عدد من المصابين لأحد المستشفيات جراء القصف.

من جانبه، قال الدفاع المدني في غزة إنه انتشل شهيدًا ومصابين اثنين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد الشافعي قرب أبراج طيبة غرب محافظة خان يونس.

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجمعة، باستشهاد مواطنة متأثرة بجروها إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بالقرب من مستشفى الأمل غربي مدينة خان يونس.

وأكدت (وفا) نقلًا عن مصادر طبية إصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وأن أكثر من 12 ألف منهم في وضع مستعص، وبحاجة للعلاج خارج القطاع.