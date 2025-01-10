شاهد: إسرائيل وأمريكا وبريطانيا تشن غارات على اليمن

شنت إسرائيل وأمريكا وبريطانيا، اليوم الجمعة، غارات متفرقة على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى شمالي اليمن وغربيه، وذلك بالتزامن مع حشد جماهيري للمشاركة في مظاهرة تضامنية مع غزة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي “عدوان أمريكي إسرائيلي بريطاني على أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران والحديدة بأكثر من 25 غارة”.

وأضاف “سلسلة غارات إسرائيلية أمريكية بريطانية تستهدف محطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان بالعاصمة صنعاء”.

وأشارت إلى أن 6 غارات استهدفت ميناء الحديدة، كما استهدف العدوان ميدان السبعين في صنعاء.

وسائل إعلام تابعة للحوثيين: عدوان أمريكي إسرائيلي بريطاني على أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران والحديدة بأكثر من 25 غارة#الجزيرة_مباشر #اليمن pic.twitter.com/svc5r0RhVi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 10, 2025

من جانبها، أكدت القناة “14” الإسرائيلية، أن “إسرائيل تهاجم العاصمة صنعاء بعد ضربات التحالف الدولي في اليمن“.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مقاتلاته شنت غارات على أهداف “تابعة للحوثيين” على الساحل الغربي وفي الداخل اليمني، على حد قوله.

وأضاف أن الأهداف التي شن عليها الغارات شملت محطة كهرباء حزيز وميناء رأس عيسى وميناء الحديدية.

وقالت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، الجمعة، إنها “تلقت تقارير عن غارات جوية جارية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ومنها ميناء رأس عيسى، وهو ميناء تصدير النفط الرئيسي في اليمن“.

تعليق نتنياهو

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة إن جيشه يفرض “ثمنا باهظا” على الحوثيين بتنفيذه سلسلة من الضربات الجوية في اليمن.

وأضاف نتانياهو في بيان “كما وعدنا، يدفع الحوثيون، وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة إن الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي في اليمن كانت “رسالة واضحة” إلى زعماء الحوثيين أن إسرائيل سوف “تطاردهم”.

وأضاف في مقطع فيديو “الضربات الإسرائيلية اليوم في اليمن توجه رسالة واضحة إلى زعيم التنظيم الحوثي عبد الملك الحوثي وقيادة التنظيم الحوثي في اليمن: ما من أحد في مأمن”.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة العدوان الإسرائيلي، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما يهاجون أهدافا في إسرائيل.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن.

وهو ما قابلته جماعة الحوثي بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، أو أي مكان تصله أسلحتها.