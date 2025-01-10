شاهد: مصرع 3 نساء جراء التدافع في المسجد الأموي بدمشق

قال الدفاع المدني السوري، إن 3 نساء لقين مصرعهن جراء التدافع في المسجد الأموي بدمشق، صباح اليوم الجمعة.

وأوضح في بيان “فاجعة بوفاة 3 نساء وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة”.

وأضاف أن ذلك حدث بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون، وتابع “استجابت فرقنا إلى جانب فرق أخرى، وأسعفت فرقنا طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد”.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد وهروبه إلى روسيا وسقوط نظامه، ينظم السوريون كل جمعة احتفالات أمام المساجد والساحات الشهيرة في غالبية المدن، ويحضرها الآلاف.