شاهد: 4 وفيات و16 إصابة جراء تدافع في المسجد الأموي بدمشق

أعلن مدير صحة دمشق محمد أكرم معتوق، الجمعة، أن حصيلة الضحايا النهائية لحادث التدافع الذي وقع في المسجد الأموي الكبير ومحطيه هي 4 وفيات و16 إصابة.

وأفاد بأن 13 إصابة نقلت إلى مشفى المجتهد و3 إلى مشفى المواساة، وهناك عدد من الإصابات تمت معالجتها في المكان.

وكان الدفاع المدني السوري، قال في وقت سابق إن 3 نساء لقين مصرعهن جراء التدافع في المسجد الأموي بدمشق، صباح اليوم الجمعة.

وأوضح في بيان “فاجعة بوفاة 3 نساء وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة”.

وأضاف أن ذلك حدث بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون، وتابع “استجابت فرقنا إلى جانب فرق أخرى، وأسعفت فرقنا طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد”.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد وهروبه إلى روسيا وسقوط نظامه، ينظم السوريون كل جمعة احتفالات أمام المساجد والساحات الشهيرة في غالبية المدن، ويحضرها الآلاف.