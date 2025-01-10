هل وجود رئيس جديد للبنان كافٍ لإنقاذه من الأزمات التي يعيشها؟ (فيديو)

اعتبر أمين قمورية الكاتب والصحفي اللبناني، أن اختيار رئيس في لبنان خطوة أولى لوقف مسار التدهور الذي بدأ منذ سنوات عدة.

وأكد قمورية، للجزيرة مباشر، أن هذه الخطوة كانت ضرورية لأسباب عدة، قائلًا “نعرف ما يجري في الإقليم، وهو إقليم يقف على خط زلازل متفجر لا نعرف قد يمتد في أي لحظة”.

وأضاف “الاحتلال الإسرائيلي لا يزال متواجد على جزء من أراضي الجنوب، الوضع الداخلي صعب جدًا، ترامب يستعد لدخول البيت الأبيض مع كل ما يمكن أن يحمله قدوم هذا الرجل، لذلك كان لا بد من انتخاب رئيس، وهي خطوة من شأنها أن تساهم في تحصين الداخل اللبناني، لأن المرحلة الجديدة حساسة للغاية”.

وأشار قمورية إلى أنه بالرغم من أن اختيار الرئيس في لبنان لم يجر بطريقة ديمقراطية، إلا أنه يرى أن التوافق كان مهمًا في هذه المرحلة، وأوضح “التوافق ليس طريقة ديمقراطية لكن في ظروف لبنان هو أمر ضروري، لأن عدم التوافق معناه أن هناك خلاف، وهنالك خشية فعلا من أن يذهب اللبنانيون مرة أخرى للصراع، معنى أن يكون هناك توافق هو الاتفاق على تأسيس مرحلة جديدة”.

لكن قمورية انتقد الطريقة التي يتشكل بها النظام السياسي في لبنان، معتبرًا أنه قد تعطل من مسارات التقدم، وقال “النظام الطائفي في لبنان يجبرنا على حكومة توافقية، بالتالي لا توجد سلطة ومعارضة تعارضها في البرلمان، في لبنان الاثنين معًا بالتالي صعب أن تسير”.

وأمس الخميس صوّت مجلس النواب اللبناني، لصالح انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد، لينهي بهذا فراغا رئاسيا دام أكثر من عامين.