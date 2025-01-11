بعد السيطرة على مدينة ود مدني.. المتحدث باسم الجيش السوداني للجزيرة مباشر: ماضون في تطهير البلاد (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، سيطرته على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وأفاد الجيش في بيان بأن “القوات المسلحة والقوات المساندة لها تتقدم في كل المحاور لنظافة كل شبر دنسته مليشيا آل دقلو الإرهابية في البلاد”. وأضاف الجيش أن قواته تعمل على “نظافة جيوب المتمردين داخل المدينة”.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن القوات المسلحة “استردت مدينة ود مدني، وهذه ليست نهاية المطاف”.

وأضاف عبد الله في تصريحات للجزيرة مباشر أن “المليشيا المتمردة فتكت ونهبت وجوّعت، وأذاقت السودانيين في كل المناطق التي دخلتها صنوفًا من العذاب والانتهاكات”.

وتابع “كلنا عزيمة وإصرار بالاستمرار في هذه الحرب حتى نعيد البسمة إلى شفاه ووجوه كل أبناء شعبنا الأبيّ، وتطهير أي مكان بالبلاد دنسته المليشيا”.

وأظهر مقطع مصور متداول قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل -مُوالٍ للجيش- من أمام مقر الفرقة الأولى التابعة للجيش السوداني بمدينة ود مدني.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني إن “القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تتقدم بثبات في محور مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وتكبد مليشيا آل دقلو المتمردة الإرهابية خسائر كبيرة”.

بدوره، قال وزير الإعلام السوداني المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر في منشور عبر منصة إكس “الشعب السوداني صاحب الإرادة القوية لا يُقهر، وسيظل مشحونًا بقوة الإيمان والتصميم على النصر”، وذلك بعد سيطرة الجيش على مدينة ود مدني.

الشعب السوداني صاحب الإرادة القوية.. "لا يُقهر"، وسيظل مشحوناً بقوة الإيمان والتصميم على النصر. عزيمته ستبقى ثابتة كالجِبال في مواجهة جميع التحديات، وصامداً في وجه الأزمات مهما طالت الأوقات وتعددت المؤامرات.

النصر بيد الله، وهو وحده القادر على تقدير الأمور.

التحية للقوات المسلحة… pic.twitter.com/C9lyVpYMzW — Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) January 11, 2025

من جانبه، هنّأ رئيس حزب الأمة بالسودان مبارك الفاضل، في منشور عبر منصة إكس، الجيش والشعب بتحرير مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان.

وعبَّر مبارك الفاضل عن تمنياته بأن تتواصل الانتصارات ويتم تحرير بقية مدن ولاية الجزيرة، وأن يستفيد الجيش من تراجع ما وصفها بالمليشيا للتقدم لتحرير العاصمة الخرطوم.

احر التهاني للقوات المسلحة السودانية والشعب السوداني بتحرير مدينة ود مدني احد اهم المدن السودانية التي تتوسط مشروع الجزيرة اكبر منطقة إنتاجية زراعية في وسط البلاد. نتمني ان تتواصل الانتصارات ويتم تحرير بقية مدن الجزيرة وان يستفيد الجيش من تراجع المليشيا للتقدم لتحرير العاصمة.… — Mubarak Elmahdi (@mubarak_elmahdi) January 11, 2025

يأتي ذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع، التي تنتشر في المنطقة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، في حين أعلن الجيش، الأربعاء، استعادة السيطرة على مدينة الحاج عبد الله جنوبي ولاية الجزيرة، بعد معارك مع الدعم السريع.