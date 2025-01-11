سياسة|السودان

بعد السيطرة على مدينة ود مدني.. المتحدث باسم الجيش السوداني للجزيرة مباشر: ماضون في تطهير البلاد (فيديو)

الجيش السوداني يخوض صراعا طويلا مع قوات الدعم السريع
مدة الفيديو 01 دقيقة 19 ثانية 01:19
11/1/2025-|آخر تحديث: 11/1/202506:31 PM (توقيت مكة)

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، سيطرته على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وأفاد الجيش في بيان بأن “القوات المسلحة والقوات المساندة لها تتقدم في كل المحاور لنظافة كل شبر دنسته مليشيا آل دقلو الإرهابية في البلاد”. وأضاف الجيش أن قواته تعمل على “نظافة جيوب المتمردين داخل المدينة”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن القوات المسلحة “استردت مدينة ود مدني، وهذه ليست نهاية المطاف”.

وأضاف عبد الله في تصريحات للجزيرة مباشر أن “المليشيا المتمردة فتكت ونهبت وجوّعت، وأذاقت السودانيين في كل المناطق التي دخلتها صنوفًا من العذاب والانتهاكات”.

وتابع “كلنا عزيمة وإصرار بالاستمرار في هذه الحرب حتى نعيد البسمة إلى شفاه ووجوه كل أبناء شعبنا الأبيّ، وتطهير أي مكان بالبلاد دنسته المليشيا”.

وأظهر مقطع مصور متداول قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل -مُوالٍ للجيش- من أمام مقر الفرقة الأولى التابعة للجيش السوداني بمدينة ود مدني.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني إن “القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تتقدم بثبات في محور مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وتكبد مليشيا آل دقلو المتمردة الإرهابية خسائر كبيرة”.

 

 

بدوره، قال وزير الإعلام السوداني المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر في منشور عبر منصة إكس “الشعب السوداني صاحب الإرادة القوية لا يُقهر، وسيظل مشحونًا بقوة الإيمان والتصميم على النصر”، وذلك بعد سيطرة الجيش على مدينة ود مدني.

من جانبه، هنّأ رئيس حزب الأمة بالسودان مبارك الفاضل، في منشور عبر منصة إكس، الجيش والشعب بتحرير مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان.

وعبَّر مبارك الفاضل عن تمنياته بأن تتواصل الانتصارات ويتم تحرير بقية مدن ولاية الجزيرة، وأن يستفيد الجيش من تراجع ما وصفها بالمليشيا للتقدم لتحرير العاصمة الخرطوم.

يأتي ذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع، التي تنتشر في المنطقة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، في حين أعلن الجيش، الأربعاء، استعادة السيطرة على مدينة الحاج عبد الله جنوبي ولاية الجزيرة، بعد معارك مع الدعم السريع.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان