بعد سيطرة الجيش على ود مدني.. سودانيون يحتفلون داخل البلاد وخارجها (فيديو)

خرج سودانيون، اليوم السبت، في مدن عدة داخل البلاد وخارجها إلى الشوارع للاحتفال بإعلان الجيش دخوله مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط البلاد.

ووثقت صور خاصة للجزيرة مباشر الاحتفالات في شوارع مدينة أم درمان غربي الخرطوم.

وخرجت أعداد كبيرة من السودانيين في أم درمان ملوّحين بعَلَم البلاد، في حين أطلق آخرون أبواق سيارتهم احتفالًا بدخول قوات الجيش مدينة ود مدني، في وقت سابق السبت.

كما أظهرت صور للجزيرة مباشر احتفالات مئات السودانيين في مدينة بورتسودان شمال غربي البلاد.

وفي ولاية القضارف غربي البلاد، خرج سودانيون إلى الشوارع احتفالًا بتقدم الجيش.

خارجيًّا، أظهرت صور أخرى احتفالات للسودانيين في الإسكندرية، شمالي مصر، بانتصار الجيش في محاور مدينة ود مدني.

وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق السبت، دخول قواته وقوات عسكرية أخرى تابعة له مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وقال الجيش في بيان إن القوات تعمل الآن على “تنظيف جيوب المتمردين في المدينة”.

يأتي ذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع، التي تنتشر في المنطقة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023.