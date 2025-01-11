“حادثة صعبة”.. مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 2 بجروح خطيرة بكمين للمقاومة في بيت حانون شمالي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة آخرين، جراء كمين صباح اليوم السبت في أقصى شمال قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل الكمين، وقالت القناة 12، إن 4 جنود قتلوا في “حادثة صعبة” شمال غزة، وذلك بعد أن نصب مسلحون كمينًا قاتلًا لقافلة في بيت حانون.

وأضافت “فجّر المسلحون عبوة ناسفة قوية وبدأوا بإطلاق النار على القافلة. كما أُصيب 5 جنود آخرين في الحادث، من بينهم اثنان في حالة خطيرة”، ووصفت عملية الإنقاذ بأنها كانت “معقدة للغاية” لأنها تمت تحت نيران مستمرة من المسلحين.

وأضافت “اضطرت القوات إلى مواصلة القتال أثناء إجلاء المصابين، حتى تمكنوا من القضاء على المسلحين الذين نفذوا الكمين”.

وأوضحت أن الجنديين اللذين أصيبا بجروح خطيرة، هما ضابط احتياط في لواء ناحال وجندي آخر من كتيبة 931، فيما كانت الإصابات للجنود الثلاثة الآخرين بين متوسطة وطفيفة، وفقًا للقناة الإسرائيلية.

הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה חללי צה"ל אשר נפלו בקרב בצפון רצועת עזה: – רס״ם (מיל׳) אלכסנדר פדורנקו, בן 37 מבת ים, נהג משא כבד בגדוד 79, חטיבת ׳המחץ׳ (14). – סמ"ר דנילה דיאקוב, בן 21 ממעלה אדומים, לוחם בגדוד 931, חטיבת הנח״ל. – סמל יהב מעיין, בן 19 ממודיעין, לוחם בגדוד 931,… pic.twitter.com/7MF1YwjTpp — החדשות – N12 (@N12News) January 11, 2025

منطقة آمنة

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن 4 جنود من لواء ناحال قتلوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة في بيت حانون، أقصى شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الجنود قتلوا بسبب انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار أثناء سيرهم على طريق يُفترض أنه “تحت السيطرة الكاملة بعد أن تم تطهيره”، وأشارت الصحيفة إلى أن مركبة نائب قائد الكتيبة كانت تمر أيضًا من الموقع لكنها لم تتعرض لأذى.

وأردفت “استغل المسلحون الأحوال الجوية العاصفة، ويتم التحقيق في إمكانية وصولهم إلى الموقع عبر نفق لم يُكتشف بعد”.

وفي وقت لاحق، قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال، إن حصيلة المصابين جراء الهجوم وصل إلى 6 جنود، وكشف عن التحقيق الأولي للحادثة، وقال إن القوة الإسرائيلية كانت تسير بمركبات مفتوحة وليست ناقلات جند مدرعة، لأن المنطقة “كان من المفترض أنه قد تم تطهيرها من المسلحين، لذ لم يكن مطلوبًا من قوات الحيش التحرك بمدرعات”.

وأكمل “أثناء السير صباحًا، تم تفعيل عبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 10 جنود”.

وحتى الآن، لم يتبن أي فصيل من فصائل المقاومة في غزة العملية.

وصباح اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قتالًا عنيفًا للغاية يشنه جيش الاحتلال في شمال غزة، في “محاولة لتطهير المنطقة بشكل شامل”، وذلك من أجل تمكين عودة خط القطار إلى سديروت القريبة من بيت حانون، وفقًا للهيئة.