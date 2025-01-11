سوريا.. الشرع يستقبل مبعوثا من سلطنة عمان

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفدًا عمانيًا برئاسة السفير المتجول بوزارة الخارجية العمانية الشيخ عبد العزيز الهنائي، في العاصمة دمشق.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إنه ” خلال اللقاء، نقل سعادة الشيخ السفير المتجول تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى القيادة والشعب السوري، مؤكداً حرص سلطنة عُمان على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأضافت ” والتأكيد على موقف سلطنة عُمان الثابت في احترام إرادة الشعب السوري وخياراته الوطنية، ودعم الجهود الدولية والإقليمية التي تساند تطلعات الشعب السوري وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها”.

📸#دمشق | التقى قائد الإدارة الانتقالية السورية، أحمد الشرع، في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، بسعادة السفير الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الهنائي، السفير المتجول بوزارة الخارجية. pic.twitter.com/mmuH8Cf8zH — وزارة الخارجية (@FMofOman) January 11, 2025

والتأكيد على موقف سلطنة عُمان الثابت في احترام إرادة الشعب السوري وخياراته الوطنية، ودعم الجهود الدولية والإقليمية التي تساند تطلعات الشعب السوري وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها. — وزارة الخارجية (@FMofOman) January 11, 2025

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبلان وفداً عمانياً برئاسة المبعوث الخاص لسلطان سلطنة عمان الشيخ عبدالعزيز الهنائي في العاصمة دمشق.#سانا pic.twitter.com/JvMS6g4h5t — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 11, 2025

تأتي الزيارة ضمن سلسلة زيارات لوفود عربية وإقليمية ودولية إلى دمشق، للقاء الإدارة السورية الجديدة التي فرضت سيطرتها على البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه خارج البلاد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

كما قام مسؤولو الإدارة السورية الجديدة بأول جولة خارجية شملت عددا من الدول العربية، ضمت السعودية والإمارات وقطر والمملكة الأردنية، في إطار سعيها لتعزيز الشرعية، وإعادة بناء العلاقات الدولية لسوريا ما بعد الأسد.