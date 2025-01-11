غالبيتهم أطفال.. استشهاد وإصابة 38 فلسطينيا جراء غارة إسرائيلية على مدرسة في جباليا (فيديو)

ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في غزة، اليوم السبت، بقصفه مدرسة تؤوي نازحين بشمالي القطاع.

وأفاد مراسل للجزيرة مباشر بأن 8 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلان وامرأتان، في حين أصيب أكثر من 30 شخصًا بينهم 19 طفلًا جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة زينب الوزير (حلاوة) التي تؤوي نازحين في جباليا.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال أنه قصف المدرسة لاستهداف مقر قيادة وسيطرة لحركة حماس. وقال المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي إن جيش الاحتلال قبل الغارة اتخذ خطوات لتقليل احتمال إصابة المدنيين، شملت استخدام ذخيرة دقيقة، وهو ما تنفيه أعداد الشهداء والمصابين، كما أنه عادة ما يدعي الاحتلال بعد ارتكاب أي مجزرة أنه كان يستهدف مقاتلين من حماس.

مجزرة في حي الدرج

ووثقت كاميرا الجزيرة مباشر وصول 4 شهداء وعدد من المصابين إلى أحد المستشفيات، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين بشارع النفق في حي الدرج بمدينة غزة شمالي القطاع.

مجزرتان في الشجاعية ودير البلح

وفي الشمال أيضًا، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعاذلة الحية في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطنَين، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين جنوبي دير البلح.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع إلى 46 ألفًا و537 شهيدًا، وأكثر من 109 آلاف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.