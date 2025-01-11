في اليوم الـ463 من العدوان.. المقاومة في غزة تطلق صواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية (فيديو)

بثت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، مشاهد جديدة من استهدافها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، بعد مرور 463 يومًا من العدوان.

ونشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد قالت إنها من استهداف موقع قيادة وسيطرة جيش الاحتلال في محور نتساريم شمالي القطاع بصاروخين من عيار 107 ملم.

وقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إنها نفذت العملية بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، وإنها تأتي “ردًّا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا”.

وجاءت العملية التي أعلنتها فصائل المقاومة اليوم، بعد مرور أكثر من 13 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة جوًّا وبرًّا وبحرًا، واستشهاد وإصابة أكثر من 155 ألف فلسطيني.