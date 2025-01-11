سياسة|الولايات المتحدة

مقررة أممية تهاجم ماسك بعد منشور له عن غزة

إيلون ماسك
إيلون ماسك خلال مشاركته في تجمع انتخابي داعم لدونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (رويترز)
11/1/2025-|آخر تحديث: 11/1/202510:02 PM (توقيت مكة)

اتهمت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم السبت، الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك بالعنصرية والتحريض ضد الفلسطينيين.

وكتبت فرانشيسكا على منصة إكس، معلقة على مقطع فيديو أعاد ماسك نشره “أصبحت العنصرية ضد الفلسطينيين (وكراهيتهم) أمرًا طبيعيًّا إلى الحد الذي يجعل بمقدور أي شخص توجيه إهانات عنصرية لا أساس لها ضد شعب يتعرض للذبح، ويقابل ذلك بالهتافات (بدلًا من قذفه بالخضروات الفاسدة)”.

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وأضافت “هذه اللغة التي تنزع الإنسانية” عن الفلسطينيين والتي استخدمها ماسك في المقطع “هي بالتحديد ما مكنت من ارتكاب الإبادة الجماعية التي نشهدها”.

وأكدت أن هذه اللغة “ليست مجرد تشهير، بل هي تحريض”.

وكانت المقررة الأممية تعلق على مقطع فيديو أعاد نشره مالك شركات إكس وتسلا وسبيس إكس، عبر حسابه على منصة إكس.

وفي المقطع، يدعو ماسك إلى قتل أو سجن كل من يحاول قتل “كل الإسرائيليين”، على حد قوله.

وأضاف ماسك أنهم “يريدون قتل الأمريكيين أيضًا، إذ تُسمى إسرائيل الشيطان الأصغر والولايات المتحدة الشيطان الأكبر”.

وقال ماسك “يجب القضاء على حركة حماس، وكل من يدعو إلى كراهية الولايات المتحدة في قطاع غزة أو في أي مكان”.

ودعا إلى أن تتعامل الولايات المتحدة مع قطاع غزة “كما تعاملت مع ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال المساعدة في إعادة إعمارها”.

وقال “على عكس ما حدث بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، ساعدت الولايات المتحدة اليابان وألمانيا في إعادة الإعمار لتحقيق التنمية الاقتصادية، وقاما بتغيير النظام التعليمي فأصبحتا من حلفاء واشنطن، ولم تقع أي حروب منذ ذلك الوقت”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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