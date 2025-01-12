“أحضَره للصيانة وأشياء أخرى”.. صيادون يكشفون عن يخت لماهر الأسد في مدينة بانياس السورية (فيديو)

أثناء جولة لكاميرا الجزيرة مباشر في مدينة بانياس السورية على ساحل البحر المتوسط، كشف عدد من الصيادين عن يخت، ذكروا أن ماهر شقيق بشار الأسد يمتلكه، وأحضره للصيانة.

وقال أحد الصيادين “اليخت الكبير هذا لماهر الأسد، كان عم يصلحه هنا، حاطّه له زمان هنا، كان باللاذقية يعمله مثل ديسكو، ما ديسكو، هيك يعني”.

وأضاف “هيك الأخبار اللي جتنا وقت اللي جابه، إجه هون علشان يعمل له عَمرة ويظبطه، بس الحمد لله ما تمّت معه، الله ريّحنا من بيت الأسد”.

وقال صياد آخر “جايبه عم يعمل له عَمرة، هون عم ينضفه، يعمل له صيانة، يخت مصفح”.

“كان بيعملوا ديسكو”.. صيادون سوريون يكشفون عن يخت لماهر الأسد تحت الصيانة في مدينة بانياس على الساحل السوري #الجزيرة_مباشر #سوريا pic.twitter.com/aypOYK7iAp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2025

جرائم ماهر الأسد

كان ماهر الأسد قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في الجيش السوري، وهو عضو اللجنة المركزية للفرع الإقليمي السوري لحزب البعث.

وكان ماهر الأسد مسؤولًا عن قمع حراك “ربيع دمشق” عام 2000، وقمع الانتفاضة الكردية عام 2004، وأسهم في تنفيذ مجزرة صيدنايا عام 2008، كما ورد اسمه ضمن المتهمين بقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

تمّت ترقية ماهر الأسد إلى رتبة لواء عام 2017، وتسلَّم قيادة الفرقة الرابعة عام 2018، بعد أن ضم إلى صفوفها مليشيات لواء الإمام الحسين التي أسَّسها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا عام 2016.

وفي 15 من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحق ماهر الأسد، واتهمته بالضلوع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتتعلق التهم بهجمات بالأسلحة الكيميائية في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في أغسطس/آب 2013، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.