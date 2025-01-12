سياسة|قطاع غزة

إعلام إسرائيلي: هكذا تصنع حماس عبواتها الناسفة في ظل الحرب

مقاتل من القسام يرفع راية الكتائب فوق آلية إسرائيلية
مقاتل من القسام يرفع راية الكتائب فوق آلية إسرائيلية (الجزيرة مباشر)
12/1/2025

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أصبحت تصنع عبوات ناسفة من ذخائر إسرائيلية لم تنفجر في غزة.

وأضات الصحيفة، في تقرير لها اليوم الأحد، أن حماس “لجأت إلى تصنيع عبوات ناسفة من ذخائر سلاح الجو الإسرائيلي التي أُسقطت على قطاع غزة ولم تنفجر”.

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وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد تغييرا في أسلوب قتال حماس خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت أن هذا التغيير ظهر من خلال زراعة مزيد من الذخائر المثبتة في عمق الأرض باستغلال مخلفات الذخيرة التي تركها الجنود الإسرائيليون، حيث رُكبّت العبوات في براميل وأسطوانات غاز لتكون المادة المتفجرة خليطا من مواد كيميائية مزدوجة الاستخدام، وفقًا للصحيفة.

وسبق أن أعلنت فصائل المقاومة في غزة، تنفيذ عدد من العمليات ضد الاحتلال خلال الآونة الأخيرة عبر عبوات ناسفة كانت قد أعدتها من ذخائر إسرائيلية لم تنفجر، وعنونت بعضها بعنوان “بضاعتكم ردت إليكم”، لكن المقاومة لم تعلن أنها لجأت بالكلية إلى تصنيع العبوات من الذخائر الإسرائيلية.

ومساء أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال مقتل 4 عسكريين، أحدهم ضابط احتياط يخدم في كتيبة 79 التابعة للواء المدرع “همحتس”، وينتمي الآخرون إلى لواء النخبة “ناحال”، وإصابة 6 آخرين اثنان منهم جروحهم خطرة، جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون بأقصى شمال قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحيفة معاريف الإسرائيلية

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