اتصال بين بايدن ونتنياهو.. وتقارير تكشف تفاصيل تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث اليوم الأحد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك مع توقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة قبل أن يغادر بايدن منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضاف البيت الأبيض في بيان بعد الاتصال الهاتفي أن بايدن ونتنياهو ناقشا الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الأسرى الباقين هناك.

وجاء في البيان أن بايدن “شدد على الحاجة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن مع زيادة المساعدات الإنسانية التي يمكن تحقيقها من خلال وقف القتال بموجب الاتفاق”.

وقال نتنياهو في بيان إنه أطلع بايدن على “التقدم المحرز وعلى التفويض الذي منحه لوفد أمني إسرائيلي ​​رفيع المستوى موجود الآن في الدوحة من أجل المضي قدما في اتفاق بخصوص الرهائن”.

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا أيضا “الظروف الإقليمية التي شهدت تغيرات جذرية في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وسقوط نظام (الرئيس بشار) الأسد في سوريا، وإضعاف قوة إيران في المنطقة”.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قد قال لشبكة سي إن إن الأمريكية في وقت سابق الأحد إن الأطراف المعنية أصبحت “قريبة جدا” من التوصل إلى الاتفاق.

الأيام الأخيرة لإدارة بايدن

وقال جيه دي فانس، نائب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في مقابلة سُجلت أمس السبت مع شبكة فوكس نيوز إنه يتوقع الإعلان عن اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة لإدارة بايدن، وربما في آخر يوم أو يومين منها.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مصادر مختلفة مطلعة على المفاوضات أعربت عن تفاؤلها وتقول إن المحادثات كانت مثمرة والوفد المفاوض سيبقى في الدوحة لمواصلة الحوار.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن محادثات مكثفة جرت بين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لدفعهما إلى تأييد الصفقة المقترحة مقابل وعود كبرى متعلقة بمصير الضفة الغربية المحتلة.

نيويورك تايمز: تفاصيل المفاوضات

كما نقلت نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر مطلعة، الأحد، تأكيدها إحراز تقدم في المفاوضات، لكن لا تزال هناك خلافات حول إعادة انتشار إسرائيل وانسحابها من غزة واستعدادها لإنهاء الحرب.

وقالت المصادر للصحيفة إن إسرائيل لم توافق على أية صيغة دقيقة لإنهاء الحرب في غزة وتصر على صيغة مبهمة، وإن حركة حماس طالبت بخرائط مفصلة بشأن المواقع التي ستنسحب منها إسرائيل لكن تل أبيب لم تقدمها حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أنه لا تزال هناك خلافات حول توقيت انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا.

وأضافت أن إسرائيل طلبت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء وحماس لم ترسل هذه الأسماء حتى صباح اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه إذا لم تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء فلن يكون هناك اتفاق حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، بينما تقدر إسرائيل وجود 98 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها بغارات إسرائيلية عشوائية.