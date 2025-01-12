“الخامسة”.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية وإجبارها على الهروب (فيديو)

أعلنت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن أنها هاجمت حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” وعددًا من القطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، يوم السبت، إن القوات التابعة للجماعة استهدفت “حاملة الطائرات الأمريكية ‘يو إس إس هاري ترومان’ وعددًا من القطع الحربية التابعة لها في منطقة شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيَّرة”.

وأوضح أن عملية الاشتباك مع الحاملة والقطع التابعة لها استمرت 9 ساعات، مضيفًا أن عملية استهداف الحاملة هي الخامسة منذ قدومها إلى البحر الأحمر.

وقال المتحدث إن العملية حققت أهدافها، مما أجبر حاملة الطائرات على المغادرة والهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر.

وأكد سريع “الجاهزية العالية” للقوات التابعة لجماعة الحوثيين “لمواجهة أي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي” على اليمن.

كما جدَّد تأكيد استمرار عمليات الجماعة، قائلًا إنها “لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وأعلنت الجماعة، يوم الجمعة، استهداف الحاملة “هاري ترومان” بصاروخين مجنحين و4 طائرات مسيَّرة شمالي البحر الأحمر.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا، يوم الجمعة، غارات على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى شمالي وغربي اليمن، بالتزامن مع حشد جماهيري للمشاركة في مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة.