بعد سيطرة الجيش على ود مدني.. مالك عقار: النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى

دعا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار إلى حوار يؤسس لسودان جديد، قائلا إنه يجب التأسيس لمشروع تنموي حقيقي لما بعد الحرب في البلاد.

وأضاف عقار في كلمة عبر التلفزيون، أن “النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى” بعد استعادة الجيش السيطرة على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط البلاد.

وأشار إلى الحاجة إلى خريطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة، متعهدا بالعمل على بناء سودان جديد وحر.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: