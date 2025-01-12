بعد سيطرة الجيش على ود مدني.. مالك عقار: النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى
12/1/2025-|آخر تحديث: 12/1/202510:58 PM (توقيت مكة)
دعا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار إلى حوار يؤسس لسودان جديد، قائلا إنه يجب التأسيس لمشروع تنموي حقيقي لما بعد الحرب في البلاد.
وأضاف عقار في كلمة عبر التلفزيون، أن “النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى” بعد استعادة الجيش السيطرة على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط البلاد.
وأشار إلى الحاجة إلى خريطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة، متعهدا بالعمل على بناء سودان جديد وحر.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني:
- النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد تحرير مدينة ود مدني.
- يجب التأسيس لمشروع تنموي حقيقي لما بعد الحرب في السودان.
- ندعو إلى بدء حوار يؤسس لسودان جديد.
- نحتاج إلى خريطة طريق واضحة تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة وبناء المؤسسات.
- نتعهد بالعمل على بناء سودان جديد وحر.
- علينا بناء مؤسسات لخدمة الشعب السوداني.
- يجب البحث عن شرعية توافقية تنقل البلاد إلى شرعية دستورية.
- لن نقبل بأي مبادرة تنتقص من سيادة السودان.
- الحركات المسلحة لا تسعى لتكوين جيش مواز ولكنها تدعم الجيش الوطني.
- يجب حصر السلاح في أيدي القوات النظامية وعلينا وضع برامج لذلك خلال الفترة القادمة.
- اتهام الجيش ومؤسسات الدولة بالتحيز لجهة، محاولة فاشلة.
- هناك مشروع معد مسبقا من جانب جهات خارجية لتقسيم السودان.
- السودان لن يركع أبدا أمام المخططات الخارجية.
- لن نسمح لأي قوة داخلية أو خارجية أن تزرع الفتنة بيننا.
- وحدتنا هي سلاحنا الأقوى لمواجهة المخططات ضد بلادنا.
- هناك أزمة ولاء لدى بعض السودانيين وينفذون أجندات خارجية.
- لن تنجح محاولات من يسعى للوصول إلى السلطة على حساب دماء السودانيين.
- لدينا أمل في بناء وحدة وطنية تقوم على العدالة.
- القوات المسلحة والمتعاونون معها وقفوا سدا منيعا أمام مخططات مليشيا الدعم السريع.
- نثمن صمود الشعب السوداني وتكاتفه مع القوات المسلحة.
- الحرب أعادت إلينا الأمل في بناء الوحدة الوطنية بهذا التلاحم.
- مليشيا الدعم السريع تسعى لنهب ثروات السودان.
- مرحلة الإعمار في السودان ستتم بالجهود الرسمية والشعبية.
- الحكومة الحالية ليست مثالية وعليها تقديم الخدمات بشكل أفضل.
المصدر : الجزيرة مباشر