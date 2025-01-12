توفي ابنها تحت التعذيب.. سورية تعبّر عن فرحتها بسقوط الأسد بعبارات مؤثرة (فيديو)

عبّرت مسنة سورية من مدينة حمص عن فرحتها المستمرة بسقوط نظام بشار الأسد المخلوع وانتصار الثورة السورية، بكلمات عفوية ولافتة.

ونشر الصحفي “محمد دنوش” مقطعًا مصورًا، يوثق المسنة وهي تعبّر عن فرحتها التي لا تزال تشعر بها رغم مرور نحو شهر من سقوط النظام، ورغم ما تعرضت له طيلة سنوات الثورة السورية.

وقالت “عقلي طاير من الفرحة، ابني مات تحت التعذيب، وكذلك أخي وابن أخي، وبيتي اتدمر، وبنتي علقوها بالسقف، وقالوا إنها بتهرّب أسلحة وذخيرة وتحفر أنفاق، بس والله الفرحة اللي حاسه بيها تكفي أهل حمص كلها ويفيض منها”.

ووصفت المرأة فرحتها بأنها تفوق شعورها بحج بيت الله أو تزويج ابنها، قائلة “صغرانة 20 سنة من الفرحة، كأني فراشة وطايرة”.