بصواريخ حاصب و107.. المقاومة تقصف قوات الاحتلال في محور نتساريم (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأحد، مشاهد جديدة من تصديها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، إنها قصفت قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ (107)، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى.

وفي وقت لاحق، قالت كتائب المجاهدين، إن مقاتليها قاموا بقصف مقر للقيادة والسيطرة تابع لجيش الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ حاصب 111.

ومحور نتساريم أو مفرق الشهداء، هو ممر يفصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، وهو منطقة زراعية شبه خالية من السكان، ويبلغ طوله نحو 7 كيلومترات، ويمتد من منطقة “غلاف غزة” شرقًا وصولًا إلى البحر المتوسط غربًا.

وتأتي عمليات المقاومة رغم مرور 464 يومًا من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، شمل جميع أنحاء غزة، وأدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 155 ألف فلسطيني.