مدارس مدمرة ووظائف وهمية.. وزير التعليم السوري يكشف للجزيرة مباشر خطط المرحلة المقبلة (فيديو)

كشف وزير التعليم في الحكومة السورية نذير القادري خطة المرحلة المقبلة للتعليم في ظل النظام الجديد.

وقال القادري في حوار مع قناة الجزيرة مباشر إن الوزارة تقوم الآن بتصحيح المفاهيم في المناهج التعليمية ومادة التربية الوطنية، التي كانت موجهة لخدمة أهداف وأفكار حزب البعث، وفق للوزير، لافتًا إلى أن النظام المخلوع “جعل من فكر البعث منهجًا تعليميًا”.

وأضاف “ورثنا تركة ثقيلة ونعمل على تعديل وتطوير المناهج التعليمية، ونعمل على مشروع تعليمي جديد يلبي طموحات الشعب السوري”.

وأكد الوزير على أنه “لا تأليه للحاكم في المناهج التعليمية التي يجري النقاش بشأنها”، مشددًا على أن الوزارة تفتح باب الحوار حول التعديلات.

وانتقد القادري اعتماد المناهج التعليمية في النظام المخلوع على التلقين، وفق قوله، مضيفا أن الوزارة الحالية تهدف إلى “تطبيق مسار تعليمي يهتم بالعلوم الإنتاجية والتطبيقية”.

مدارس مدمرة ووظائف وهمية

وعن أوضاع المدارس والمدرسين، قال القادري “استلمنا 20 ألف مدرسة نصفها مهدمة كليا وجزئيا والمدارس الصالحة للدراسة بعضها يحتاج لإعادة تأهيل”.

وأردف “لدينا 350 ألف معلم في سوريا والنظام السابق كان يضع أسماء وهمية ووظائف لا مبرر لها”، وتابع “المناصب والوظائف في عهد نظام الأسد كانت تشترط أن تكون بعثيا”.

وأكد الوزير في اللقاء على أن النظام الجديد حريص على أن يكون التعليم في سوريا مجانيًا، معتبرًا أنه حق لكل سوري.

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