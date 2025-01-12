ممثلة أمريكية تقارن بين حرائق كاليفورنيا والدمار في غزة (فيديو)

قارنت النجمة الأمريكية جيمي لي كورتيس بين حرائق الغابات في لوس أنجلوس ومشاهد الدمار في غزة، وذلك أثناء وجودها على المسرح مع زميلتها باميلا أندرسون.

جاء ذلك عندما سُئلت عن وضع منزلها وحياتها عقب حرائق كاليفورنيا، التي تسببت في دمار شامل وألحقت أضرارًا جسيمة بالعديد من منازل المشاهير.

وأوضحت كورتيس في فيديو متداول أن المشاهد المروعة في كاليفورنيا تذكّرها بغزة، قائلة “يبدو أن منطقة باسيفيك باليساديس بأكملها تشبه، كما تعلمون، غزة أو إحدى المناطق التي مزقتها الحروب حيث تحدث أشياء مروعة”.

وصباح اليوم الأحد، اتسع نطاق الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس، وامتدت إلى مناطق كانت بمنأى عن النيران، وارتفع عدد ضحاياها إلى 16 قتيلًا، وأتت الحرائق على نحو 145 كيلومترًا مربعًا (تعادل مساحة أكبر من مدينة سان فرانسيسكو)، ولا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص تحت أوامر الإجلاء، كما صدرت أوامر إجلاء جديدة مساء الجمعة.

وقدَّرت شركة أكيوويزر لخدمات الأرصاد الجوية الخسائر الاقتصادية التي تسببت فيها الحرائق بما بين 135 و150 مليار دولار.

وفي سياق متصل، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى تدمير أكثر من 70٪ من المباني، وخاصة في شمال القطاع، حيث سُوِيَت مئات المباني بالأرض بسبب القصف الإسرائيلي الذي استهدف أحياء بأكملها.