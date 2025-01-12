سياسة|قطاع غزة

ممثلة أمريكية تقارن بين حرائق كاليفورنيا والدمار في غزة (فيديو)

الحرائق تلتهم مئات المنازل في لوس أنجلوس بكاليفورنيا
الحرائق تلتهم مئات المنازل في لوس أنجلوس بكاليفورنيا (رويترز)
12/1/2025

قارنت النجمة الأمريكية جيمي لي كورتيس بين حرائق الغابات في لوس أنجلوس ومشاهد الدمار في غزة، وذلك أثناء وجودها على المسرح مع زميلتها باميلا أندرسون.

جاء ذلك عندما سُئلت عن وضع منزلها وحياتها عقب حرائق كاليفورنيا، التي تسببت في دمار شامل وألحقت أضرارًا جسيمة بالعديد من منازل المشاهير.

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وأوضحت كورتيس في فيديو متداول أن المشاهد المروعة في كاليفورنيا تذكّرها بغزة، قائلة “يبدو أن منطقة باسيفيك باليساديس بأكملها تشبه، كما تعلمون، غزة أو إحدى المناطق التي مزقتها الحروب حيث تحدث أشياء مروعة”.

وصباح اليوم الأحد، اتسع نطاق الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس، وامتدت إلى مناطق كانت بمنأى عن النيران، وارتفع عدد ضحاياها إلى 16 قتيلًا، وأتت الحرائق على نحو 145 كيلومترًا مربعًا (تعادل مساحة أكبر من مدينة سان فرانسيسكو)، ولا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص تحت أوامر الإجلاء، كما صدرت أوامر إجلاء جديدة مساء الجمعة.

وقدَّرت شركة أكيوويزر لخدمات الأرصاد الجوية الخسائر الاقتصادية التي تسببت فيها الحرائق بما بين 135 و150 مليار دولار.

دمار هائل في مخيم جباليا نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل
دمار هائل في مخيم جباليا نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل (رويترز)

وفي سياق متصل، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى تدمير أكثر من 70٪ من المباني، وخاصة في شمال القطاع، حيث سُوِيَت مئات المباني بالأرض بسبب القصف الإسرائيلي الذي استهدف أحياء بأكملها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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