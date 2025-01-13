أبو عبيدة يكشف خسائر الاحتلال بـ”الضربات القاسية” في شمال غزة خلال الساعات الأخيرة

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة خلال الساعات الـ72 الماضية، أكبر بكثير مما يعلنه، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 10 جنود وإصابة العشرات.

وعبر قناته على تليغرام، شدد أبو عبيدة على أن “العدو الإسرائيلي سيندحر خائبًا عن شمال القطاع دون تحقيق أهدافه”، موضحًا أن “إنجازه الوحيد” هو الدمار والمجازر بحق الأبرياء.

“شوكة المقاومة لن تُكسر”

وأضاف أن المقاومة، بعد أكثر من 100 يوم من عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو في شمال قطاع، لا تزال تكبد الاحتلال خسائر فادحة وتسدد له ضربات قاسية، مؤكدًا أن “شوكة المقاومة لم ولن تُكسر”.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة آخرين، جراء كمين في أقصى شمال قطاع غزة.

ومنذ بداية الاجتياح الإسرائيلي الأخير لشمالي قطاع غزة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024 قُتل 50 ضابطا وجنديا إسرائيليا وأصيب العشرات، وفق القناة الـ13 الإسرائيلية الخاصة.