أمير قطر يتلقى اتصالا من بايدن ويلتقي مبعوثي البيت الأبيض وترامب ووفدا من حماس

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما استقبل في الدوحة مبعوث البيت الأبيض ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب ووفدًا من حركة حماس.

وقال الديوان الأميري في بيان، اليوم الاثنين، إن أمير قطر تلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس جو بايدن، ناقشا خلاله “آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع”.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. https://t.co/hFdblG2at8 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 13, 2025

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن ناقش مع أمير قطر المفاوضات الجارية في الدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس بايدن شكر أمير قطر على قيادته، وأشاد بدور الوساطة الذي أدّاه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني طوال عملية التفاوض.

وذكر أن الرئيس بايدن وأمير قطر أكدا الحاجة الملحّة إلى تنفيذ اتفاق لإعادة الرهائن إلى عائلاتهم وتقديم الإغاثة الفورية لشعب غزة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الزعيمين اتفقا على البقاء في تنسيق وثيق ومباشر من خلال فرقهما في هذه المرحلة المهمة من المفاوضات.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، استقبل أمير قطر ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، وبريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وذكر الديوان الأميري في بيان أنه جرى خلال المقابلة “استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع”.

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب فخامة السيد دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، وسعادة السيد بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وذلك بمكتب سموه في قصر لوسيل. https://t.co/Sxa3U3mjE7 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 13, 2025

كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر استقبل وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة برئاسة الدكتور خليل الحية.

وأضاف أنه “جرى خلال المقابلة استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع”.

وذكر البيان أن أمير قطر جدَّد خلال اللقاء موقف بلاده الثابت من “عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.