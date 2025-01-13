سياسة|قطر

أمير قطر يتلقى اتصالا من بايدن ويلتقي مبعوثي البيت الأبيض وترامب ووفدا من حماس

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
13/1/2025-|آخر تحديث: 13/1/202509:57 PM (توقيت مكة)

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما استقبل في الدوحة مبعوث البيت الأبيض ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب ووفدًا من حركة حماس.

وقال الديوان الأميري في بيان، اليوم الاثنين، إن أمير قطر تلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس جو بايدن، ناقشا خلاله “آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع”.

وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن ناقش مع أمير قطر المفاوضات الجارية في الدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

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وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس بايدن شكر أمير قطر على قيادته، وأشاد بدور الوساطة الذي أدّاه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني طوال عملية التفاوض.

وذكر أن الرئيس بايدن وأمير قطر أكدا الحاجة الملحّة إلى تنفيذ اتفاق لإعادة الرهائن إلى عائلاتهم وتقديم الإغاثة الفورية لشعب غزة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الزعيمين اتفقا على البقاء في تنسيق وثيق ومباشر من خلال فرقهما في هذه المرحلة المهمة من المفاوضات.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، استقبل أمير قطر ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، وبريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وذكر الديوان الأميري في بيان أنه جرى خلال المقابلة “استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع”.

كما أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر استقبل وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة برئاسة الدكتور خليل الحية.

وأضاف أنه “جرى خلال المقابلة استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع”.

وذكر البيان أن أمير قطر جدَّد خلال اللقاء موقف بلاده الثابت من “عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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