أول تعليق من سموتريتش على أنباء قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، واصفًا إياه بأنه “كارثة على الأمن القومي لإسرائيل”، وقال “لن نكون جزءًا من صفقة استسلام”.

وفي بيان نشره على منصة إكس، أكد سموتريتش رفضه للاتفاق، مشددًا على أن إسرائيل يجب أن “تفتح أبواب جهنم” على قطاع غزة حتى تحقيق استسلام كامل لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

העסקה המתגבשת היא קטסטרופה לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

לא נהיה חלק מעסקת כניעה שתכלול שיחרור ארכי מחבלים, עצירת מלחמה ומסמוס הישגיה שנקנו בדמים מרובים, והפקרת חטופים רבים.

זה הזמן להמשיך בכל הכוח, לכבוש ולטהר את כל הרצועה, לקחת סוף סוף מידי חמאס את השליטה על הסיוע ההומניטרי… — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) January 13, 2025

تطورات المفاوضات

وأضاف سموتريتش أن الوقت الحالي هو لتكثيف العمليات العسكرية في غزة، داعيًا إلى السيطرة الكاملة على المساعدات الإنسانية ومنع وصولها إلى حركة حماس.

وتأتي تصريحات سموتريتش، في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن تحقيق تقدم كبير في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، حيث أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90% بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

ورغم معارضته الشديدة للصفقة، أشار محللون إلى أن سموتريتش لم يهدد، كما فعل سابقًا، بالانسحاب من الحكومة إذا تم إقرار الاتفاق، وهو ما يعكس إمكانية استمرار النقاشات الداخلية داخل الائتلاف الحاكم حول الخطوات المقبلة.

وأمس، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن محادثات مكثفة جرت بين نتنياهو وسموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لدفعهما إلى تأييد الصفقة المقترحة مقابل وعود كبرى متعلقة بمصير الضفة الغربية المحتلة.