الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان ويواصل نسف المباني (فيديو)

شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان، في حين واصلت قواته تنفيذ عمليات نسف للمنازل والمباني.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، ليلة الاثنين، أن طيران الاحتلال شن “4 غارات على المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراتي”.

وأضافت أن الاحتلال “شن غارتين على واد في حومين، قرب النبطية”، و”غارة على خراج بلدة (جنتا) على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية”.

من جهة أخرى، قالت الوكالة إن قوات جيش الاحتلال واصلت “عمليات التفجير الممنهجة للقرى الحدودية المحتلة”.

وذكرت أن قوات الاحتلال قامت، أمس الأحد، بتفجير “عدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل”، مضيفة أن صدى الانفجارات وصل إلى قرى القضاء.

كما قالت إن جيش الاحتلال نفذ “عملية نسف كبيرة في بلدة كفركلا، تسببت بارتجاجات في البلدات المحيطة”.

على صعيد آخر، نقلت الوكالة عن الدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ التابعة له تمكنت “من انتشال جثامين وأشلاء 11 شهيدًا من بلدة طيرحرفا، بالإضافة إلى جثمانين وأشلاء 5 شهداء من بلدة علما الشعب”.

وقال في بيان إنه “تم تسليم الجثامين والأشلاء إلى الجهات المعنية لإجراء فحوصات الحمض النووي (دي إن إيه) لتحديد هويات الشهداء”.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وينص الاتفاق على سحب الجيش الإسرائيلي قواته من جنوب لبنان خلال 60 يوما، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

وبموجب الاتفاق يجب على حزب الله سحب مقاتليه وتجهيزاته والتراجع إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية له في الجنوب.