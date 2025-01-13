الرئاسة اللبنانية: نواف سلام يحصل على تأييد أغلبية النواب لتشكيل الحكومة

أعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان، اليوم الاثنين، تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس جوزيف عون “استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه بتشكيل الحكومة، علمًا بأنه موجود حاليًّا خارج البلاد، ومن المقرر أن يعود (غدًا) الثلاثاء”.

وذكر البيان أن سلام حصل على تأييد 84 نائبًا، في حين حصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على 9 أصوات، بينما لم يسمّ 35 نائبًا أي مرشح لرئاسة الحكومة.

من جهتها، قالت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية إن الحصيلة النهائية للاستشارات النيابية الملزمة جاءت كالتالي “85 للقاضي نواف سلام، مقابل 9 للرئيس نجيب ميقاتي، و34 لا تسمية”.

محكمة العدل الدولية

وانتُخب نواف سلام في فبراير/شباط 2024 رئيسًا لمحكمة العدل الدولية لثلاث سنوات، وهو ثاني عربي يتولى هذا المنصب بعد الجزائري محمد بجاوي، الذي شغل المنصب مدة 3 سنوات بدءًا من عام 1994.

وقبل انتخابه، كان سلام عضوًا في المحكمة منذ 2018، بعدما كان يشغل في السابق منصب السفير والممثل الدائم لبلده لبنان في الأمم المتحدة منذ 2007.