كتائب القسام تكشف تفاصيل عملية مركبة ضد 25 جنديا إسرائيليا في رفح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عملية جديدة ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان اليوم الاثنين، إن مقاتليها تمكنوا عبر عملية مركبة من الهجوم على مبنى تحصنت فيه قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 25 جنديًّا.

وأضافت “تم التعامل معها بمختلف أنواع الأسلحة وإيقاع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح”، وأشارت إلى أنه فور حضور قوة النجدة، قام مقاتلو القسام بتفجير حقل ألغام في ناقلتي جند، مؤكدة أن النيران ما زالت مشتعلة في المبنى والاشتباك مستمرًّا.

وأوضحت أن العملية تم تنفيذها في منطقة النجيلي بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي القطاع.

وجاءت عملية القسام في رفح بالتزامن مع اقتراب إتمام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الاثنين، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن “الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب أكبر بكثير مما يعلنه”، مؤكدًا أن الاحتلال “لن يتمكن من كسر شوكة المقاومة”.

وتأتي عمليات المقاومة رغم مرور 465 يومًا من العدوان الإسرائيلي المدمر على غزة، جوًّا وبرًّا وبحرًا، شمل جميع أنحاء القطاع، وأدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 155 ألف فلسطيني.