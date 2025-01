ترامب يعيد نشر فيديو لبروفيسور أمريكي ينتقد نتنياهو بشدة.. هكذا وصفه (شاهد)

أعاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، نشر مقطع فيديو لبروفسور أمريكي يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحقّره بشدة واصفًا إياه بأنه “شخص مظلم وعميق”.

وأظهر الفيديو، الذي أثار جدلًا واسعًا، البروفيسور جيفري ساكس، المحاضر في جامعة كولومبيا، وهو يهاجم نتنياهو باستخدام عبارات مسيئة، ويتهمه بالهوس وجرّ الولايات المتحدة إلى حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط.

ونشر ترامب الفيديو عبر منصته “تروث سوشيال” دون إضافة أي تعليق. ولم يشِر ترامب إلى الجزء الذي تضمّن النقد الموجّه إلى نتنياهو، إلا أن بداية المقطع ركزت على انتقادات للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وهو ما قد يفسر سبب نشره.

Trump posts video of Jeffrey Sachs condemning Netanyahu for dragging the US into endless foreign wars.

Nethanyahu just cancelled his trip to the US for Trump’s inauguration.

Coincidence? pic.twitter.com/okVCk7opwV

January 10, 2025