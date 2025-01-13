ترامب يعيد نشر فيديو لبروفيسور أمريكي ينتقد نتنياهو بشدة.. هكذا وصفه (شاهد)

أعاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، نشر مقطع فيديو لبروفسور أمريكي يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحقّره بشدة واصفًا إياه بأنه “شخص مظلم وعميق”.

وأظهر الفيديو، الذي أثار جدلًا واسعًا، البروفيسور جيفري ساكس، المحاضر في جامعة كولومبيا، وهو يهاجم نتنياهو باستخدام عبارات مسيئة، ويتهمه بالهوس وجرّ الولايات المتحدة إلى حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط.

ونشر ترامب الفيديو عبر منصته “تروث سوشيال” دون إضافة أي تعليق. ولم يشِر ترامب إلى الجزء الذي تضمّن النقد الموجّه إلى نتنياهو، إلا أن بداية المقطع ركزت على انتقادات للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وهو ما قد يفسر سبب نشره.

Trump posts video of Jeffrey Sachs condemning Netanyahu for dragging the US into endless foreign wars. Nethanyahu just cancelled his trip to the US for Trump’s inauguration. Coincidence? pic.twitter.com/okVCk7opwV — Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 安德龙 (@angeloinchina) January 10, 2025

موجة من التعليقات

وقال ساكس في المقطع “منذ عام 1995، لدى نتنياهو نظرية بأن التخلص من (حركة المقاومة الإسلامية) حماس وحزب الله يتم عبر تقويض العراق وسوريا وإيران”، مشيرًا إلى أن نتنياهو “ما زال يحاول جرّنا إلى محاربة إيران حتى اليوم”، ثم وصفه بعبارات مسيئة.

وأثارت خطوة ترامب موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنها تعكس توترًا متزايدًا في علاقته بنتنياهو، بينما اعتبرها آخرون جزءًا من استراتيجية ترامب لاستقطاب قاعدة جماهيرية متباينة الآراء بشأن السياسة الخارجية الأمريكية وإسرائيل.