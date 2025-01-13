تقارير استخبارية تكشف عدد قتلى جنود كوريا الشمالية في حرب روسيا على أوكرانيا

وجّهت كل من أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتهامات مباشرة إلى كوريا الشمالية بإرسال أكثر من 10 آلاف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية.

وقال النائب في البرلمان الكوري الجنوبي لي سيونغ-كوين، إن “التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا في صفوف القوات الكورية الشمالية تجاوز 3 آلاف، هم نحو 300 قتيل و2700 جريح”.

“ضغوط للانتحار”

وكشف النائب أن “ملاحظات عثر عليها بحوزة جنود قتلى تشير إلى أن السلطات الكورية الشمالية مارست ضغوطا عليهم للانتحار”، بما في ذلك “تفجير أنفسهم قبل وقوعهم في الأسر”.

وأشار النائب لي سيونغ-كوين إلى أن الملاحظات التي تم العثور عليها بحوزة الجنود القتلى تكشف أن كوريا الشمالية كانت تستغل “آمال الجنود في الانضمام إلى حزب العمال (الحاكم) أو الاستفادة من عفو لإرسالهم إلى ساحة القتال”، مُرجحا أن بعضهم كانوا سجناء.

تصريحات أوكرانيا

وأعلنت القوات الخاصة الأوكرانية عبر منصة تليغرام أنها قتلت “17 جنديا كوريا شماليا” وأن جنديا آخرا فجر نفسه بقنبلة يدوية خلال هجوم.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، السبت، أسر جنديين كوريين شماليين في منطقة كورسك الروسية واستجوابهما في كييف.

وأعلنت كييف أن الأسيرين أصيبا في منطقة كورسك الروسية التي تحتلّ القوات الأوكرانية فيها مئات الكيلومترات منذ أغسطس/آب 2024.

وقال الرئيس الأوكراني عبر منصة إكس “أوكرانيا مستعدة لتسليم الجنديين إلى كيم جونغ أون إذا تمكن من تنظيم تبادلهما مع محاربينا الأسرى في روسيا”.

وتابع زيلينسكي “بالنسبة للجنود الكوريين الشماليين الذين لا يرغبون في العودة (إلى بلدهم)، قد تكون هناك خيارات أخرى متاحة”.

وقال إن الجنود الكوريين الشماليين الذين يريدون “تحقيق السلام من خلال نشر الحقيقة حول هذه الحرب في كوريا سيمنحون هذه الفرصة”.

ونشرت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية مقطع فيديو لاستجواب الأسيرَين اللذين قالت إنهم من كوريا الشمالية.

وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إن أحد الجنديين الأسيرين كشف أثناء الاستجواب أنه تلقى تدريبًا عسكريًّا على يد القوات الروسية بعد وصوله في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضافت “ظن في البداية أنه أرسِل للتدريب، ثم أدرك عند وصوله إلى روسيا أنه أرسِل” إلى الجبهة.

روسيا وكوريا الشمالية

رفض الكرملين الروسي، الاثنين، التعليق على تصريحات الاستخبارات الكورية الجنوبية، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “نحن لا يمكننا التعليق على ذلك البتة”.

يأتي هذا في الوقت الذي عززت فيه كوريا الشمالية وروسيا علاقاتهما العسكرية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ويربط الدولتين اتفاق دفاعي تم توقيعه في يونيو/حزيران 2024، ودخل حيّز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول.

وفي ديسمبر، أعلن زيلينسكي أن نحو 3000 جندي كوري شمالي “قُتلوا أو جُرحوا” حتى الآن مع انضمامهم للقتال إلى جانب القوات الروسية، في حين قدر جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي عددهم بحوالي ألف.