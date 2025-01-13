حرائق لوس أنجلوس تتسع.. طوارئ مع ارتفاع أعداد الضحايا والكشف عن حجم الخسائر خلال أسبوع (فيديو)

لليوم السابع على التوالي، تواصل حرائق لوس أنجلوس التمدد على مساحات إضافية شاسعة من ولاية كاليفورنيا على المحيط الهادئ، بغرب الولايات المتحدة.

أرقام كارثية

ارتفع عدد الوفيات، حتى صباح الاثنين، إلى 24 وفاة.

تم إجلاء نحو 300 ألف شخص من الذين احترقت منشآتهم أو اقتربت منها النيران.

اتسعت الحرائق بسبب الظروف الجافة ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية التي تجاوزت سرعتها 150 ـ 160 كلم في الساعة.

أفادت وزارة التعليم في كاليفورنيا بإغلاق 335 مدرسة في خمس مقاطعات، بما في ذلك لوس أنجلوس وسان برناردينو وسان دييغو، ولا يزال الجدول الزمني لإعادة فتحها غير مؤكد.

قيدت 7 من أكبر 12 شركة تأمين أمريكية وصول المؤمّنين في كاليفورنيا لتأمين أصولهم لديها، بسبب ارتفاع حدة الأخطار.

أسست ولاية كاليفورنيا شركة “FAIR” للتأمين، وتبلغ محفظة أصولها الخاضعة للتأمين في الولاية نحو 458 مليار دولار، لكنها لا تملك من السيولة النقدية إلا 700 مليون دولار.

تقديرات تكلفة الخسائر المباشرة وغير المباشرة للحرائق المندلعة تبلغ 150 مليار دولار.

أعلنت شركة “AccuWeather” الأمريكية لخدمات التنبؤ بالطقس حول العالم، الخميس، أن التقديرات الأولية لكلفة الحرائق تتراوح بين 52 و57 مليار دولار.

أبلغت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، السبت، أن حرائق مقاطعات باليساديس وإيتون وكينيث وهيرست دمرت نحو (160 كيلومترا مربعا)، تعادل نحو نصف مساحة قطاع غزة.

قال مايكل تراوم، من مكتب خدمات الطوارئ في كاليفورنيا، السبت، إن أوامر الإخلاء صدرت لـ250 ألف شخص في مقاطعة لوس أنجلوس.

شملت طواقم المواجهة من كاليفورنيا ومن تسع ولايات أخرى نحو 1354 سيارة إطفاء و84 طائرة وأكثر من 14000 عامل، بجانب رجال إطفاء وصلوا من المكسيك .

دمرت الحرائق أكثر من 12 ألف منشأة في لوس أنجلوس.

“خطة مارشال” وتعليق ترامب

طلب حاكم الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في الولايات المتحدة، غافين نيوسوم “مراجعة مستقلة وكاملة” لأجهزة توزيع المياه في المدينة.

وفرضت السلطات حظر تجول بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا، في منطقتي باسيفيك باليسايدس وألتادينا الأكثر تضررًا.

وقال نيوسوم إنه يريد إطلاق “خطة مارشال” لإعادة بناء كاليفورنيا، مضيفا “ما زلنا نكافح هذه الحرائق، لكننا نتحدث بالفعل إلى المسؤولين، وقادة الأعمال والمنظمات غير الحكومية”.

في المقابل شن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هجوما على قادة ولاية كاليفورنيا الأحد، وكتب على منصته “تروث سوشيال”: “الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجلوس، والسياسيون غير الأكفاء ليست لديهم أي فكرة عن سبل إخمادها”.