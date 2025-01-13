رغم أنباء عن تقدم بشأن صفقة الأسرى.. جيش الاحتلال يوسع هجومه في بيت حانون

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن الجيش يوسع عملياته العسكرية في بلدة بيت حانون بمحافظة شمال قطاع غزة، والتي تتعرض لهجوم مكثف منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وذكرت الإذاعة أن الفرقة 162 ستتولى قريبًا العمليات في المنطقة بدلاً من فرقة غزة، دون تقديم تفاصيل إضافية أو إعلان رسمي من الجيش.

צה"ל מרחיב את ההתקפה בבית חאנון: אוגדה 162 תתחיל להילחם במרחב בקרוב במקום אוגדת עזה@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) January 13, 2025

وبدأت العملية العسكرية الموسعة في بيت حانون نهاية الشهر الماضي، بهدف إخلاء السكان واستكمال تدمير المباني. ورغم الدمار الشامل الذي تعرضت له المنطقة، أعلنت كتائب القسام أنها قتلت أكثر من 10 جنود إسرائيليين وأصابت العشرات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وفي الوقت نفسه، لاحظت وسائل إعلام إسرائيلية زيادة في عدد القتلى بين الجنود الإسرائيليين نتيجة هجمات فلسطينية، شملت تفجير عبوات ناسفة عن بعد ضد الدوريات والدبابات.

تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى

وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع تقارير إعلامية إسرائيلية تشير إلى تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

وتحتجز إسرائيل أكثر من 10300 أسير فلسطيني، في حين يُقدر وجود 99 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.