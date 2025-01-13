ضابط إسرائيلي كبير ينتقد بشدة رئيس الأركان: التخبط في غزة يؤدي إلى مقتل العشرات كل شهر

وجه ضابط إسرائيلي انتقادات شديدة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي وقائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان بشأن العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ونقل مراسل القناة 14 الإسرائيلية، الأحد، عن الضابط قوله إن “التخبط في غزة يؤدي إلى مقتل العشرات كل شهر”.

وأضاف “أسلوب الغارات في المناطق التي سبق للجيش الإسرائيلي أن احتلها ليس مجديًا. العدو يدخل كل منطقة ننهي فيها القتال ويستأنف منها الهجمات”.

ويرى الضابط الكبير الذي لم تكشف القناة عن هويته، أن الحل يكمن في “الاحتلال والسيطرة على الأرض”.

ومساء أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال مقتل 4 عسكريين، أحدهم ضابط احتياط يخدم في كتيبة 79 التابعة للواء المدرع “همحتس”، وينتمي الآخرون إلى لواء النخبة “ناحال”، وإصابة 6 آخرين اثنان منهم جروحهما خطرة، جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون بأقصى شمال قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هؤلاء العسكريين كانوا ضمن قوة من الجيش تتجول في منطقة تعد “آمنة”، لذلك كانوا يتنقلون بسيارات عسكرية مكشوفة.

وتأتي انتقادات الضابط الإسرائيلي في وقت تشهد فيه المفاوضات بين الوسطاء بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار تقدمًا حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قد قال لشبكة سي إن إن الأمريكية في وقت سابق الأحد إن الأطراف المعنية أصبحت “قريبة جدا” من التوصل إلى اتفاق.