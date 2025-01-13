ظن أن أسرته قتلت بقصف للنظام.. طفل سوري في دار أيتام يعثر على والده (فيديو)

تداول ناشطون ومنظمات إنسانية عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للقاء طفل سوري مع والده، بعدما كان يعتقد أنه قُتل بقصف سابق من قوات نظام بشار الأسد المخلوع.

وقال مدير دار المتقين، في مقطع فيديو نشره عبر حساب الدار، إنه بعد سقوط بشار الأسد، حاول التوصل إلى أهالي الطفل محمد السكري، موضحًا “كان قد افترق عن أهله قبل 4 سنوات بسبب قصف للنظام، وأتوا به إلى هنا ظنًّا منهم أنه يتيم، والآن اكتشفنا أن أباه حي وأمه متوفية”.

ووثقت المشاهد لحظات مؤثرة للقاء الطفل بوالده وأشقائه وأحد أفراد أسرته، كما وثقت وداعه لزملائه في دار الأيتام.

وأعرب الوالد عن سعادته بلقاء نجله قائلًا “ما خليت مكان إلا ودورت عليه، لكن الحمد لله أخيرا ربنا جمعني معه”.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة تصريف الأعمال السورية العثور على عدة كتب سرية محوّلة من قبل عدة أفرع أمنية بنظام الأسد تتعلق بإحالة عدد من الأطفال إلى جمعيات معنية بتربية الأيتام.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزارة، مطالبتها ذوي الأطفال المفقودين بالتوجه إلى المديريات الفرعية المعنية لتقديم أسماء الأطفال وأي معلومات قد تساهم في عملية البحث عنهم بشكل دقيق.