سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

عندما تُستخدم “زنانة” الاحتلال لتعليم السُّلَّم الموسيقي في قطاع غزة (فيديو)

الزنانة قطاع غزة
مدة الفيديو 05 دقيقة 55 ثانية 05:55
أحمد جلال
13/1/2025

حوَّل الفلسطيني مهند الأشرم الصوت المزعج الذي تصدره طائرات استطلاع الاحتلال، التي يطلق عليها سكان قطاع غزة اسم “الزنّانة”، إلى طريقة استثنائية لتعليم أطفال القطاع السُّلَّم الموسيقي.

وقال مهند للجزيرة مباشر إنه فكَّر في استخدام صوت الزنّانة لتعليم الأطفال السُّلَّم الموسيقي خلال درس موسيقى بأحد المخيمات في دير البلح وسط القطاع.

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وأوضح أن صوت الزنانة ارتفع بشكل حاد أثّر في قدرته على تعليم الأطفال، مما دفعه إلى استخدام صوتها لتعليم الأطفال السُّلَّم الموسيقي عمليًّا بعد شرحه نظريًّا.

وأضاف مهند “بدأنا التجربة مع الأطفال ونجحنا فيها، ووجدنا لها أثرًا إيجابيًّا عليهم، وخصوصًا أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تثير مخاوف الكبار والصغار، وصوتها مزعج بشكل لا يمكن وصفه”، مشيرًا إلى أنه لاحظ أن التجربة أسهمت في “تخفيف التوتر لدى الأطفال”.

وقال مهند إنه بدأ بتنفيذ التجربة في كل مرة كانت تحلّق فيها الزنانة خلال تدريسه للأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر

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