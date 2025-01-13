“في الغرب والشمال”.. إيران تجري مناورات لقوات الدفاع الجوي (فيديو)

قالت وسائل إعلام رسمية في إيران إن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش بدأت مناورات مشتركة في المناطق الغربية والشمالية من البلاد.

وذكرت وكالة أنباء “إرنا”، أمس الأحد، أن مناورات “الاقتدار 1403” تأتي ضمن مناورات أخرى “بدأت قبل أيام في أنحاء إيران”.

وقالت: “انطلقت صباح اليوم المناورات المشتركة لقوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني في المناطق الغربية والشمالية الإيرانية في فوردو (وسط) وخنداب (غرب)” حيث يقع مفاعل أراك.

وتعد منشأة فوردو المحصنة الواقعة في الجبال القريبة من مدينة قم، من أهم منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران.

وأضافت “إرنا” أن المناورات تتضمن تنفيذ مهام هجومية ودفاعية بمشاركة عدة وحدات بينها “الوحدة الصاروخية” و”الحرب الإلكترونية” ومقاتلات وطائرات مسيّرة تابعة للقوات الجوية.

وأوضحت أن المناورات تُجرى في “ظروف واقعية” وتهدف إلى “التقدير الفعلي للفعالية العملياتية لخطط الدفاع الجوي ضد هجوم العدو”، و”ممارسة تنفيذ مبادئ الدفاع غير التشغيلي لأنظمة الدفاع الجوي مع التركيز على مبدأ التحرك وإعادة التمركز السريع”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المناورات تأتي في إطار تدريبات تستمر شهرين وبدأت في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري، وتضمنت بالفعل مناورات دافعت فيها قوات الحرس الثوري عن منشآت نووية رئيسية في نطنز ضد هجمات وهمية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال الجيش الإيراني إنه يستخدم صواريخ وطائرات مسيّرة جديدة في التدريبات، ونشر لقطات لمدينة صواريخ جديدة تحت الأرض يزورها القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي.

وتأتي المناورات وسط تهديدات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية.

وتؤكد طهران سلمية برنامجها وحقها في مواصلة برنامج نووي لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاقة، نافية نيتها امتلاك أسلحة ذرية، وهو أمر تشكك فيه الدول الغربية.