سياسة|قطاع غزة

محاصرون داخل المستشفى الإندونيسي يضطرون إلى استخدام محاليل طبية بدلا من المياه (فيديو)

مخاوف من تدمير المستشفى الإندونيسي كما حدث لمستشفى الشفاء
مخاوف من تدمير المستشفى الإندونيسي كما حدث لمستشفى الشفاء (رويترز)
13/1/2025

لجأ محاصرون داخل المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى استخدام مواد طبية بدلًا من الماء.

وأظهرت مشاهد متداولة قيام الفلسطينيين المحاصرين داخل المستشفى بوضع محاليل دوائية في قِدر لطهي الطعام بسبب عدم وجود مياه.

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كما كشفت المشاهد دمارًا واسعًا داخل المستشفى الذي استهدفه الاحتلال أكثر من مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان آخر هذه الاستهدافات في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ أجبرت قوات الاحتلال المرضى والجرحى على إخلاء المستشفى، وتزامن ذلك مع قصف وتجريف طال محيط المستشفى.

ومنذ أكثر من 100 يوم، يشن الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية مكثفة على شمال غزة، أخرج فيها العديد من المستشفيات من الخدمة، وأجبر السكان على النزوح قسرًا نحو الجنوب، وقتل وأصاب آلاف الفلسطينيين خلال العملية.

وتتزايد المخاوف على المصابين والعاملين في القطاع الصحي بقطاع غزة، وخصوصًا في الشمال، من تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات والطواقم الطبية، وكان آخرها إحراق مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع نهاية ديسمبر الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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