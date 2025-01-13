مشاهد خاصة لمنزل بشرى شقيقة بشار الأسد (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على مشاهد خاصة لمنزل بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

ويقع منزل بشرى في مدينة الرمال الذهبية بمحافظة طرطوس على الساحل السوري غربي البلاد.

وظهرت محتويات المنزل الذي يطل مباشرة على البحر، كاملة ولكن مغطاة، ما يشير إلى أنه منزل للعطلات فقط.

وفرت عائلة الأسد بالتزامن مع سقوط بشار ونظامه في 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، وحصلت الجزيرة مباشر على مشاهد توثق العديد من تلك القصور، والتي احتوى بعضها على أنفاق متعددة.