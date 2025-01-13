مشاهد خاصة لمنزل بشرى شقيقة بشار الأسد (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على مشاهد خاصة لمنزل بشرى شقيقة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

ويقع المنزل في مدينة الرمال الذهبية بمحافظة طرطوس على الساحل السوري غربي البلاد.

وظهرت محتويات المنزل الذي يطل مباشرة على البحر، كاملة ولكن مغطاة، مما يشير إلى أنه منزل للعطلات فقط.

وفرّت عائلة الأسد بالتزامن مع سقوط بشار ونظامه في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحصلت الجزيرة مباشر على مشاهد توثق العديد من تلك القصور، التي احتوى بعضها على أنفاق متعددة.