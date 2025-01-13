مع استئناف إصدار الجوازات.. الشرع يتوقع عودة هذا العدد من السوريين خلال عامين (شاهد)

توقع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن يعود معظم السوريين المقيمين في الخارج إلى بلادهم خلال العامين المقبلين.

وفي مقابلة أجراها مع اليوتيوبر جو حطاب داخل القصر الرئاسي بدمشق، الأحد، قال الشرع “أنا على يقين أنه خلال عامين، السوريون الموجودون بالخارج، البالغ عددهم 15 مليونًا، لن يبقى منهم سوى مليون، والناس ستعود”.

ومنذ إطاحة المعارضة السورية المسلحة بنظام حكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت موجات من اللاجئين السوريين العودة تدريجيًّا إلى وطنهم، مع استقرار الأوضاع وبروز ملامح بناء الدولة الجديدة.

“معركة عنوانها الرحمة”

ووصف الشرع الإطاحة بالنظام بأنها “معركة عنوانها الرحمة”، متسائلًا “كيف للناس ألا تفرح؟”، موضحًا أن النظام السابق “تعامل مع الشعب كعدو دائم، حيث كانت مؤسساته أداة لمحاصرة الشعب والتحكم في مفاصل حياته”.

مقابلة أجراها صانع المحتوى #جو_حطاب مع قائد الإدارة السورية الجديدة #أحمد_الشرع تحدث فيها عن رؤيته لمستقبل #سوريا pic.twitter.com/GcTKfLkWtg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2025

وأكد الشرع أن النجاح يتطلب أخلاقًا عملية وتحقيقًا لمستوى عالٍ من العدالة، مضيفًا “المعركة الكبيرة كان عنوانها: اللهم نصرا لا ثأر فيه، فالعقلية الثأرية لا تبني دولة، والحق يُؤخذ من خلال القضاء والقانون”. وأشار إلى أهمية بناء مؤسسات تحقق العدالة وتمنع تكرار الأخطاء الماضية.

وأعرب الشرع عن ثقته في التوافق المجتمعي القادر على بناء حياة جديدة في سوريا، مشددًا على أن “عقل الدولة يجب أن يحضر بدلًا من عقل الثأر”، وأن الثورة، التي أصبحت جزءًا من تاريخ سوريا، يجب أن تكون انطلاقة نحو بناء استراتيجية مستقبلية.

استئناف إصدار الجوازات

وتدير الحكومة الجديدة حاليًّا مرحلة انتقالية تهدف إلى إجراء انتخابات وتأسيس دولة قائمة على العدالة والمساواة. وأعرب الشرع عن تطلعاته المستقبلية، قائلًا “الجواز السوري خلال بضع سنوات سيصبح وثيقة ذات وزن على الطاولة الدولية”.

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة الهجرة والجوازات، اليوم الاثنين، استئناف تقديم خدماتها بشكل كامل، بما في ذلك بدء إصدار جوازات جديدة. وأكدت الإدارة في بيان لها أنه سيتم استكمال طباعة الجوازات التي كانت قيد الطباعة وإعادة جدولتها ضمن مواعيد جديدة بما يضمن تسهيل الإجراءات للمواطنين.

إدارة الهجرة والجوازات تعلن عن بدء عودة الخدمة للعمل، وبدء إصدار الجوازات، واستكمال طباعة الجوازات التي كانت قيد الطباعة وإعادة جدولتها ضمن مواعيد جديدة #سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 13, 2025

وكان المسؤول المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات في سوريا وليد عرابي، قد قال الأحد، إن الإدارة بدأت طباعة الجوازات المتراكمة التي كانت قيد التنفيذ عند سقوط نظام الأسد. وأضاف في تصريحات صحفية، أنهم أعادوا تفعيل شبكة عمل الإدارة وأفرعها بعد توقفها بسبب حريق نشب في المقر الرئيسي بدمشق يوم سقوط النظام.

وأشار إلى أن كل الجوازات ستصدر بصلاحية تمتد إلى ست سنوات، وهي أقصى صلاحية يمكن منحها. وتابع “في الوقت الحالي، لن يكون هناك أي تغيير في شكل الجواز أو الشعارات الموجودة عليه، حتى لا نؤخر الخدمة عن الناس. لكن خلال فترة وجيزة، ربما بضعة أشهر، سيتم طرح جواز سفر جديد يتناسب مع المتطلبات الحديثة”.

وبإطاحتها بنظام بشار الأسد، أنهت المعارضة السورية المسلحة 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد؛ مما فتح الباب أمام بناء دولة جديدة تُعطي الأولوية لإعادة اللاجئين وبناء مؤسسات حديثة لتحقيق العدالة والاستقرار.