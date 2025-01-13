يوم دامٍ في غزة بالتزامن مع أنباء اقتراب وقف إطلاق النار (فيديو)
شهد قطاع غزة يومًا داميًا، الاثنين، بسبب الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق عديدة في قطاع غزة، خاصة الشمال، حيث استشهد وأصيب العشرات بينهم أطفال ونساء.
وأعلن الدفاع المدني في غزة إحصاءً تفصيليًّا للشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع، منذ فجر اليوم الاثنين فقط.
وبعد الحصيلة التي أعلنها الدفاع المدني مساء اليوم، أعلن من جديد استشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 30 بقصف إسرائيلي استهدف مربعًا سكنيًّا لعائلة أبو قينص بمدينة غزة، في حين رصدت الجزيرة مباشر استشهاد 3 فلسطينيين بقصف آخر على مدينة غزة شمالي القطاع.
وأكد الدفاع المدني استشهاد آخرين في عدد من أحياء مدينة غزة، ما يؤكد أن جيش الاحتلال ركز عدوانه اليوم على شمال القطاع.
وجاء تكثيف العدوان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالتزامن مع أنباء بشأن اقتراب اتفاق لوقف اطلاق في غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة.
وما يلي الإحصاء الذي نشره الدفاع المدني في غزة:
- 11 شهيدًا وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل لعائلة “جرادة وأبو خاطر” بحي الشجاعية.
- 5 شهداء وجرحى نتيجة قصف مدرسة صلاح الدين الأيوبي بمنطقة حي الدرج.
- شهيدان وجرحى نتيجة قصف مجموعة من المواطنين على شارع البحر.
- شهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين بمنطقة جباليا البلد.
- 3 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين على مفترق ضبيط.
- 3 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين على مفترق الزهارنة.
- 7 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في شارع المعامل.
- شهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين خلف محطة البربري بمنطقة اليرموك.
- شهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل لعائلة “طافش” بمنطقة الشمعة.
- شهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين بمحيط مسجد كاتب ولاية.
- شهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين على جسر الشيخ رضوان.
- شهيدان وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في شارع العيون.
- شهيد وجرجى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين مقابل برج الشفا.
- شهيدان نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين بمنطقة الجوازات.
- شهيد وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين مقابل مدرسة أبو النصر.