شهد قطاع غزة يومًا داميًا، الاثنين، بسبب الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق عديدة في قطاع غزة، خاصة الشمال، حيث استشهد وأصيب العشرات بينهم أطفال ونساء.

وأعلن الدفاع المدني في غزة إحصاءً تفصيليًّا للشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع، منذ فجر اليوم الاثنين فقط.

وبعد الحصيلة التي أعلنها الدفاع المدني مساء اليوم، أعلن من جديد استشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 30 بقصف إسرائيلي استهدف مربعًا سكنيًّا لعائلة أبو قينص بمدينة غزة، في حين رصدت الجزيرة مباشر استشهاد 3 فلسطينيين بقصف آخر على مدينة غزة شمالي القطاع.

وأكد الدفاع المدني استشهاد آخرين في عدد من أحياء مدينة غزة، ما يؤكد أن جيش الاحتلال ركز عدوانه اليوم على شمال القطاع.

وجاء تكثيف العدوان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالتزامن مع أنباء بشأن اقتراب اتفاق لوقف اطلاق في غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة.

وما يلي الإحصاء الذي نشره الدفاع المدني في غزة: