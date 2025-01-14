الألمانية كريستين تكشف تفاصيل فقدان زوجها محمد وإصرارها على البقاء في السودان (فيديو)

كشفت ألمانية مقيمة في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم في السودان، تفاصيل تعرّضها هي وزوجها لانتهاكات ومضايقات من قوات الدعم السريع، وكيف قررت البقاء في السودان رغم ظروف الحرب، ومضايقات الدعم السريع، ووفاة زوجها.

وقالت كريستين هيدنر، للجزيرة مباشر، إن منزلها هي وزوجها محمد سيد تعرّض لاقتحامات متكررة في محاولة سرقته من قبل أشخاص من تشاد، وهو ما أثار قلق زوجها نتيجة لهذه التصرفات.

مضايقات الدعم السريع

وأضافت -متحدثة باللغة العربية- عما حدث في تلك الفترة “في يوم ذهبت إلى الدكان لجلب الفول والطعمية (الفلافل) وبعض الحاجات، وفور عودتي للبيت وجدت حرامي (لصّا) يدخل إلى المنزل، وكان محمد وحده والرجل يهدده بالسلاح والقتل في حال رفع صوته”.

وأردفت أن محمد توفي بعد ذلك واضطرت إلى الذهاب وحدها إلى عائلته لتخبرهم بوفاته، مشيرة إلى أنها كانت تتعرض دائما لمضايقات من عناصر قوات الدعم السريع كونها ألمانية، ومن بين تلك المضايقات قيامهم بالحفر حول منزلها باحثين عن الأموال معتقدين أنها تمتلك وفرة منها.

عائلة شيخ الدين

وأكدت كريستين أنها ستبقى في السودان رغم وفاة زوجها، مشيدة بالأسرة التي احتضتها في أصعب أيام حياتها، وقالت “أنا ليس لي عائلة في ألمانيا لذلك فضلت البقاء في السودان بعد 20 سنة من الإقامة فيها، والآن أنا وجدت عائلة وهي عائلة شيخ الدين، وهم أصبحوا عائلتي الجديدة”.

بدورها قالت رحاب جلال شيخ الدين، وهي من العائلة السودانية التي استضافت كريستين “هي ألهمتني وأكافح كما تكافح هي، فهي تقاسمت معنا الهمّ”، مشيرة إلى أنها تعاني كما يعاني السودانيون في ظل الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.