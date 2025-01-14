الأمن العام باللاذقية: حررنا مختطفينا من قبضة مليشيات الأسد وقتلنا عددا من الخاطفين

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي قوله، اليوم الثلاثاء، إن أحد قادة المليشيات الموالية للنظام المخلوع، ويُدعى بسام حسام الدين، فجّر نفسه خلال اشتباكات مع قوات الأمن، أثناء عملية تحرير أمنيين كانوا أسرى لديه، في هجوم بريف القرداحة في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وأوضح كنيفاتي أن حسام الدين هو الشخص نفسه الذي هدد بذبح الأسرى في مقطع مصور قبل ساعات.

وقال كنيفاتي “قواتنا تمكنت بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية من تحرير عناصرنا الذين أسرتهم فلول مليشيات الأسد”.

وأضاف “بعد كشف مكان العصابة التي أسرت عناصرنا، قمنا باقتحام معقلهم بشكل فوري والاشتباك معهم، وتمكنّا من أسر 5 عناصر، واستمر الاشتباك مع متزعمهم (بسام حسام الدين) ليقدم على استعمال قنبلتين لرميهم على عناصرنا الأسرى ويقتل نفسه بذات الوقت، لكن كانت قواتنا أسرع وتمكنت من تأمين الأسرى قبل أن تنفجر القنابل فيه ويقتل نفسه”.

وأكدت وكالة الأنباء السورية مشاركة الطيران المروحي بإدارة العمليات العسكرية في تمشيط منطقة جبلة من فلول مليشيات الأسد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات الأمن السورية مقتل فردين وإصابة عدد آخر، وأسر 7 من أفراد دورية بريف القرداحة، في هجوم لفلول النظام المخلوع.

وبيَّن كنيفاتي أنه “أثناء قيام دورية لإدارة الأمن العام بتنفيذ مهامها الروتينية بريف القرداحة، تعرضت الدورية لهجوم من فلول مليشيات الأسد، ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة آخرين، وقيام الفلول بأسر 7 من عناصر الدورية والتهديد بذبحهم عبر فيديوهات مرئية”.

وتابع “فلول مليشيات الأسد تختبئ بين منازل المدنيين في منطقة جبلة ومحيطها، وتتخذ من الجبال والأودية منطلقا لعملياتها على قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية”.

وأشار كنيفاتي إلى أن “مجموعات من فلول مليشيات الأسد استهدفت (أمس الاثنين) آليات وثكنة لإدارة العمليات العسكرية بقرية عين شرقية ومحيطها بمنطقة جبلة نتجت عنه إصابات”.

وأكد كنيفاتي أن قوات الأمن “لن تتهاون مع هؤلاء المجرمين، وستحمي أهلنا المدنيين من إجرامهم، ونطهر سوريا منهم”.

حملة بريف اللاذقية لإلقاء القبض على أفراد النظام السابق

وصباح اليوم، سيّرت قوات إدارة العمليات العسكرية السورية حملة بريف اللاذقية شمال غربي البلاد، قالت إنها تستهدف إلقاء القبض على أفراد نظام بشار الأسد.

وقال قائد ميداني في الحملة، للجزيرة مباشر، إنها تستهدف إلقاء القبض على “عناصر النظام البائد” في بلدة جبلة بريف اللاذقية.

وأظهر مقطع مصور خاص بالجزيرة مباشر أفرادا من قوات إدارة العمليات العسكرية السورية، وهم على سيارات عسكرية، ينطلقون في إحدى الحملات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

يُذكر أن مدينة جبلة على الساحل السوري تُعَد من المعاقل الرئيسية للنظام السابق، وقد شهدت في الآونة الأخيرة تحركات أمنية متزايدة في محاولة لضبط الأوضاع الداخلية.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد المخلوع، تنفذ قوات الأمن في الإدارة السورية الجديدة عمليات تمشيط لملاحقة مثيري الفوضى وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب في مختلف محافظات البلاد.