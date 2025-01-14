الخارجية القطرية: مفاوضات غزة في المراحل النهائية ونحن أقرب إلى التوصل لاتفاق (فيديو)

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الأحد إن المفاوضات بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية تجاوزت نقاطا خلافية صعبة وباتت أقرب الآن إلى التوصل لاتفاق بشأن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

“تجاوزنا العقبات الأساسية”

وأعرب الأنصاري عن تفاؤله بشأن المفاوضات الجارية التي تستضيفها الدوحة بين الجانبين، مضيفًا أنه على الرغم من بقاء تفاصيل عالقة تتعلق بآليات التنفيذ إلا أنه يمكن القول “إننا تجاوزنا العقبات الأساسية”، مردفًا “نستطيع القول إننا في المراحل النهائية بشأن الاتفاق”.

وأوضح الأنصاري أنه جرى تسليم مسوّدة الاتفاق إلى الجانبين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد سقف زمني لانتهاء المفاوضات والإعلان عن الاتفاق بشكل نهائي.

وحث الأنصاري الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة، محجمًا في الوقت ذاته عن الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بطبيعة الاتفاق أو شروطه أو حتى آليات تنفيذه.

أبرز ما قاله الأنصاري:

نحن في النقطة الأقرب للتوصل إلى اتفاق مقارنة بالشهور الماضية.

متفائلون بشأن التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل.

لا تزال هناك تفاصيل عالقة تتعلق بآليات تنفيذ الاتفاق.

المفاوضات مستمرة بالدوحة ونتوقع وصول تحديثات بشأنها ونأمل أن تكون النتائج إيجابية.

نستطيع القول إننا في المراحل النهائية بشأن الاتفاق.

نحث الجانبين على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة.

لا يمكننا إعطاء التفاصيل الأخيرة بشأن الاتفاق لكن يمكننا القول إننا تجاوزنا العقبات الأساسية.

سلمنا مسودات الاتفاق للأطراف والمحادثات جارية بشأن التفاصيل العالقة.

منفتحون على كل الخيارات بشأن إدارة قطاع غزة في اليوم الموالي ما دام ذلك يتم بإرادة الأشقاء الفلسطينيين.

موقفنا ثابت بشأن إنهاء الاحتلال في غزة وكل الأراضي الفلسطينية.

الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة ملتزمون بكل ما يؤدي إلى نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

“مرحلة نهائية” للاتفاق

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إنها أجرت سلسلة اتصالات ومشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التقدّم الحاصل في المفاوضات الجارية بالدوحة.

وذكرت الحركة أن قادة القوى والفصائل الفلسطينية أعربوا عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات وأكدوا استعداهم للمرحلة المقبلة.

وقالت الحركة في بيانها إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى “مرحلة نهائية”.

أبرز ما جاء في بيان حماس