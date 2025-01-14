الخارجية القطرية: مفاوضات غزة في المراحل النهائية ونحن أقرب إلى التوصل لاتفاق (فيديو)

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الأحد إن المفاوضات بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية تجاوزت نقاطا خلافية صعبة وباتت أقرب الآن إلى التوصل لاتفاق بشأن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023.

“تجاوزنا العقبات الأساسية”

وأعرب الأنصاري عن تفاؤله بشأن المفاوضات الجارية التي تستضيفها الدوحة بين الجانبين، مضيفًا أنه على الرغم من بقاء تفاصيل عالقة تتعلق بآليات التنفيذ إلا أنه يمكن القول “إننا تجاوزنا العقبات الأساسية”، مردفًا “نستطيع القول إننا في المراحل النهائية بشأن الاتفاق”.

وأوضح الأنصاري أنه جرى تسليم مسوّدة الاتفاق إلى الجانبين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد سقف زمني لانتهاء المفاوضات والإعلان عن الاتفاق بشكل نهائي.

وحث الأنصاري الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة، محجمًا في الوقت ذاته عن الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بطبيعة الاتفاق أو شروطه أو حتى آليات تنفيذه.

أبرز ما قاله الأنصاري: