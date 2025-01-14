السفير حسام زكي يتحدث عن الشيباني ويكشف موعد زيارة وفد الجامعة العربية إلى دمشق (فيديو)

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي أن الوضع السوري الجديد يحتاج دعمًا عربيًا قويًا خلال المرحلة القادمة، أمام الأهمية الكبيرة لسوريا في المنطقة.

وحول تطورات الموقف العربي عامة، وموقف جامعة الدول العربية خاصة، من الإدارة الجديدة في سوريا، أكد زكي في لقائه مع الجزيرة مباشر على عدد من النقاط الأساسية:

حضور وزير الخارجية في الإدارة الجديدة في سوريا أسعد الشيباني، اجتماع الرياض كان مميزًا، وهو رجل دمث وهادئ وتعامل مع تخوّفات كثيرة، بتطمينات، وبشكل فيه حصافة، وهذا أمر يحتذى.

قياده سوريا الجديدة ستأخذ كل التخوّفات بالجدية المطلوبة، ويتم التعامل مع هذه الشواغل بشكل إيجابي وبفهم، وعمق وفعالية، وأيضًا يكون هناك دعم عربي للوضع السوري الذي يحتاج إلى كل دعم، اقتصادي وسياسي.

اجتماع وزراء الخارجية العرب الدوري، النصف السنوي سيكون في 27 فبراير/شباط، وأترقب أن يتم فيه تداول الموضوع السوري، وسيتم تمكين الإدارة السورية الجديدة من مقعد سوريا في الجامعة العربية.

هل يزور الأمين العام لجامعة الدول العربية دمشق؟ pic.twitter.com/Gs3XM7e3rL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 13, 2025

زيارة دمشق ولقاء الشرع

أنا ذاهب إلى دمشق مطلع الأسبوع القادم، وهذه الزيارة نعتبرها نحن مهمة، ونريد أن نضع الأمور أمام كل الدول الأعضاء، لأن كل الدول الاعضاء ليست متفاعلة مع الوضع السوري، هناك دول متفاعلة أكثر من غيرها، ونحتاج أن نضع الجميع على ذات الموجة تقريبًا، فهذا دورنا في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الزيارة التي سيقوم بها وفد الجامعة العربية إلى سوريا، تم طلبها منذ 20 يومًا، وستكون الأسبوع القادم، وسيكون مجدولًا فيها مقابلة القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.